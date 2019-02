Krimi-Lesung mit Thomas Kastura

Die Volkshochschule (VHS) Zeil lädt für Freitag, 15. März, um 19.30 Uhr in das Schützenzimmer der Brauereigaststätte Göller in Zeil zu einer Autoren-Lesung ein. Der Bamberger Autor Thomas Kastura liest aus seinem Krimi "Todesströmung". Für den passenden musikalischen Rahmen in Form von schottischen Liedern sorgt der Musiker und Journalist Peter Schmieder (Gesang und Gitarre). Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort in der Postagentur in Zeil oder unter www.vhs-hassberge.de. red