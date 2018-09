Kriegslärm - Friedenslieder

Ein Orgelkonzert mit Musik von Couperin, Bach, Holst, Karg-Elert mit Uraufführung der Suite "Friedenslieder" zu "Verleih' uns Frieden gnädiglich", "Gib uns Frieden jeden Tag" und anderen deutschen und englischen Liedern des englischen Komponisten Robert Jones werden anlässlich "100 Jahre Ende des Ersten Weltkrieges" am Samstag, 22. September, um 19 Uhr in der Dreieinigkeitskirche in Gräfenberg präsentiert. Anschließend findet ein Empfang im Gemeindesaal statt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. An der Orgel werden Maciej und Zuzanna Bator zu hören sein. Friedenstexte werden von Dekanin Berthild Sachs und Pfarrer Martin Tontsch vorgetragen. red