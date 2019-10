Kriegsgräber gepflegt

Bereits ihren dritten gemeinsamen Einsatz leisteten Mitglieder der Reservistenkameradschaft (RK) Coburg und der Bereitschaftsjugend des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bei der Pflege der Kriegsgräber auf dem städtischen Friedhof auf dem Glockenberg. Dort sind 399 Kriegstote aus beiden Weltkriegen begraben.

Oberbürgermeister Norbert Tessmer, der auch der Kreisvorsitzende des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist, dankte den ehrenamtlichen Helfern für ihren Einsatz. Besonders die Jugendlichen forderte er auf, die Namen und Lebensdaten auf den Bronzetafeln der einzelnen Gräber zu lesen. Das Gedenken an die Opfer wachzuhalten, diene dazu, neue Kriege zu verhindern.

Jeden Herbst ein Arbeitseinsatz

"Die RK Coburg kommt seit 1989 jeden Herbst zum Arbeitseinsatz auf den Soldatenfriedhof", berichtete Bernd Brückner, der als Vorstandsmitglied der RK Coburg den Einsatz leitete. Vor zehn Jahren und im vergangenen Jahr arbeiteten Reservisten mit dem Nachwuchs der BRK-Bereitschaft zusammen. Ihre Aufgabe ist, die Sommerbepflanzung von den Gräbern abzuräumen, das Efeu zu schneiden, Laub zu rechen und die Bronzetafeln auf den Steinblöcken mit einem Reinigungs- und Pflegespray zu besprühen.

"Unsere Jugendlichen bereiten sich auch mit den Themen Krieg und Tod theoretisch und praktisch auf ihren aktiven Sanitätsdienst vor", erklärte Nicole Klebeg, die sich als stellvertretende Leiterin der BRK-Bereitschaft Coburg auch um den Nachwuchs der Hilfsorganisation kümmert. Dank der 18 Helfer, acht Mitglieder der RK Coburg und zehn des BRK, ging die Arbeit zügig voran und war nach dreieinhalb Stunden abgeschlossen.

Tobias Debudey, der Leiter der Abteilung Friedhof- und Bestattungswesen, stellte seine Mitarbeiter Andreas Scheler, Daniel Krauß und Joachim Steiner für den Einsatz ab. Sie schmücken die Gräber bis zum Volkstrauertag am 17. November, an dem auf dem Soldatenfriedhof Kränze der Stadt Coburg und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge niedergelegt werden. Debudey kündigte eine Umgestaltung des Soldatenfriedhofes an. Seit 1979 wächst bis auf eine kleine Pflanzfläche auf jedem Grab Efeu. Zwischen den Gräbern ist Kies gestreut.

Künftig liegen die Grabplatte mit den Lebensdaten der Kriegsopfer und eine kleine Pflanzfläche ebenerdig inmitten einer Grasfläche. Damit verringert sich der Aufwand für die Pflege der Gräber deutlich. bb