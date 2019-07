Kriegserlebnisse, ehrenamtliches Engagement und Bundesverdienstkreuz

Am Siebenschläfertag, 27. Juni 1924, kam Josef Seiller in Pretzfeld in der Fränkischen Schweiz zur Welt. Nun feierte er im Kreis der Familie und Weggefährten in Hallstadt seinen 95. Geburtstag.

Josef Seiller wuchs in einer bäuerlichen Familie auf. Die Kindheitsjahre erlebte er als einfach, aber liebevoll behütet. Auch nach dem frühen Tod des Vaters meisterte die kleine Familie ihren Alltag. Als junger Mann wurde er mit 18 Jahren zum Kriegsdienst eingezogen. Eine Verwundung machte es möglich, dass er als einer der letzten Soldaten aus dem Stalingrader Kessel ausgeflogen wurde. Die Kriegserlebnisse zeichneten ihn sehr, so dass er danach immer bemüht war sich für den Aufbau eines demokratischen und friedlichen Deutschlands einzusetzen. Zunächst als Bildungsreferent bei der katholischen Jugend, später im Rahmen der Sozialberatung als Geschäftsführer im Bayerischen Bauernverband. Hier war ihm ein besonderes Anliegen, sich für eine gute Altersvorsorge der Landwirte einzusetzen.

1953 heiratete Josef Seiller die ebenfalls aus Pretzfeld stammende Gunda, drei Söhne erweiterten in den Folgejahren die Familie. Die frühe Behinderung des jüngsten Sohnes war Anlass, sich in dieser Zeit der neu gegründeten Lebenshilfe in Bamberg ehrenamtlich zu engagieren. Auf allen Ebenen übernahm er verantwortungsvolle Aufgaben und wurde dafür mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

In weiteren Lebensbereichen wollte Josef Seiller Brückenbauer sein. In der katholischen Erwachsenenbildung der Pfarrei St. Otto in Bamberg war ihm u. a. die Ökumene ein wichtiges Anliegen. Nach dem Umzug nach Breitengüßbach war er auch dort im Pfarrgemeinderat aktiv und übernahm weitere Tätigkeiten in der Pfarrei, insbesondere die Krankenkommunion und den Lektorendienst. Den sozialen Wohnungsbau förderte er zunächst im Aufsichtsrat und später Vorstand der Baugenossenschaft Bamberg e.G.

Viele Gratulanten

In den letzten Jahren pflegte der Jubilar aufopfernd seine an Demenz erkrankte Ehefrau. Nun ist es ihm vergönnt, seinen Lebensabend im Caritas-Seniorenzentrum St. Kilian in Hallstadt verbringen zu können.

Zum Festtag gratulierten zwei Söhne, sechs Enkelkinder mit Familien sowie eine Urenkelin. In die Schar der Gratulanten reihten sich unter anderem auch der Zweite Bürgermeister der Stadt Hallstadt, Ludwig Wolf, der auch die Glückwünsche des Landrats Johann Kalb überbrachte, Pfarrer Christoph Uttenreuther, Günther Hofmann, Geschäftsführer der Lebenshilfe Bamberg, Klaus Gallenz, Vorsitzender der Bamberg Lebenshilfe. red