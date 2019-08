Am vergangenen Wochenende, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ist das Kriegerdenkmal am Friedhof in Baiersdorf von unbekannten Tätern beschädigt worden. Die Statue und eine der beiden Gedenktafeln wurden mit gelber Farbe, welche wohl mit Farbbeuteln geworfen wurde, beschmutzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Erlangen-Land, Telefon 09131/760-514.