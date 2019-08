Das Kriegerdenkmal am Friedhof wurde vermutlich in der Nacht auf Sonntag von unbekannten Tätern beschädigt. Die Statue und eine der beiden Gedenktafeln wurden mit gelber Farbe beschmutzt, die wohl mithilfe von Farbbeuteln auf die Gegenstände geworfen wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Erlangen-Land zu wenden unter Telefonnummer 09131/760-514. pol