Kreuzwege und Liturgie an Karfreitag

In der Pfarrei Haßfurt finden an Karfreitag, 19. April, in Wülflingen und Prappach Kreuzwege durch das Dorf statt. Beginn ist in Wülflingen um 10 Uhr in der Ortsmitte (an der Brücke) und in Prappach um 8.30 Uhr beim Bildstock Räder (Ortseinfahrt von Haßfurt kommend). In der Kapelle im Krankenhaus findet am Karfreitag, 19. April, ab 18 Uhr die Karfreitagsliturgie statt, teilt Diakon Manfred Griebel mit. red