Kreuzwege im Zeichen der Coronakrise

Doris und Bernhard Hopf aus Riedenberg haben sich mit dem Kreuzweg Jesu beschäftigt. Entstanden sind Bilder, Musik und Gedanken, die sie teilen möchten. Auf Youtube findet sich dieser Kreuz- und Osterweg. Doris Hopf hat die Bilder "Sein Weg - ihr Weg - unser Weg" dazu gemalt.

"In diesen Zeiten ist es, neben vielen anderen Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu bleiben, ein Zeichen unseres Weges durch die österliche Vorbereitungszeit", erklärte Bernhard Hopf. "Wir gehen in 16 Stationen den Kreuzweg Jesu miteinander, so dass wir an Ostern und darüber hinaus Auferstehung feiern und erleben können."

Täglich werde er auf Youtube um eine Station erweitert. "Entstanden sind die Bilder aus der Auseinandersetzung mit dem Leben des Jesus von Nazareth und der aktuellen Situation der Menschen in diesen Tagen."

Schon drei Kreuzwege hat Doris Hopf gemalt. Für ihren Corona-Kreuz- und Osterweg hat sie als Grundfarbe Blautöne gewählt. Vom tiefen Blauschwarz, das alles Leid in der Welt symbolisiert, bis hin zu hellen blauen Farbtönen, die in strahlendes Weiß übergehen, bringen die Schattierungen Aspekte des Lebens auf das Bild.

Neben den klassischen 14 Kreuzwegstationen ist ein Auferstehungszyklus in vier Bildern angehängt. Ausgehend von der Nicht-Darstellbarkeit der Auferstehung ist das erste Bild eher abstrakt. Das zweite Auferstehungsbild zeigt Maria von Magdala, jene Freundin von Jesus, die am leeren Grab dem Auferstandenen begegnet, ohne ihn zu erkennen. Das dritte Osterbild zeigt die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. "Ihre fragenden Gesichter zeigen unsere derzeitige Realität in unserer Welt, wo wir als Menschen mehr Fragen als Antworten haben." Auf dem letzten Auferstehungsbild ist Christus der Auferstandene mit hoch erhobenen Händen gemalt. "Er ist die Mitte der konzentrischen Kreise, die die verschiedenen Gruppen und Gemeinden versinnbildlichen, die uns Menschen in dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Epidemie so sehr fehlen." Zur Zeit wird der vierbildrige Auferstehungszyklus des Kreuz- und Osterweges um weitere Bilder aus dem Leben der Ausbreitung des Christentums erweitert und will so eine Brücke schlagen in das Leben heutiger christlicher Gemeinden, die sich gerade in dieser Zeit vor und nach Corona neu aufstellen werden müssen.

Zu finden ist dieser persönliche Kreuzweg auf Youtube unter dem Suchbegriff "Kreuzwege im Zeichen der Coronakrise" oder über den Link: www.youtube.com/playlist?list=PLQwg4sNW6biqHh5HQuZbkTi2CluGf4mHi. Neben dem Online-Kreuzweg ist er tagsüber als Bilder-Ausstellung in der Kirche in Oberwildflecken und ab der Dämmerung bis etwa 21.30 Uhr in der Riedenberger Kirche als Videopräsentation zu sehen für Einzelbesucher, die zum privaten Gebet in die Kirche kommen. Beim Besuch der Kirchen sind die Ausgangsbeschränkungen zu beachten. bem