Kreuzwegandacht mit Bildern von Köder

Die Kirchengemeinde in dem Königsberger Stadtteil Hellingen lädt am Karfreitag, 19. April, zur Kreuzwegandacht mit Bildern von Sieger Köder ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am alten Rathaus. Die Andacht endet mit einem Kreuzgebet in der Kirche, teilt Pfarrerin Claudia Winterstein mit. Ferner informiert sie über die Osternachtsfeier der Kirchengemeinde Junkersdorf. Diese findet am Ostersonntag, 21. April, um 6 Uhr am Osterfeuer vor der St. Veitskirche statt. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zum gemeinsamen Osterfrühstück ins alte Pfarrhaus ein. red