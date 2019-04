Kreuzweg und Osternachtsfeier

Ein Kreuzweg für Familien findet am Karfreitag, 19. April, ab 10 Uhr in Limbach statt. Er beginnt um 10 Uhr am Pfarrzentrum (Ortsmitte) und führt am Main entlang zum neu gestalteten Spielplatz. Dort findet eine Begegnung mit Imbiss statt. Alle Interessierten sind willkommen. Zu einer Familienosternachtsfeier lädt die Pfarreiengemeinschaft Main-Steigerwald mit Pfarrer Bernhard Öchsner und Gemeindereferentin Isabella Friedrich am Samstag, 20. April, ein. Der kindgerechte Gottesdienst, besonders für Erstkommunionfamilien aus dem Dekanat, beginnt um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche Eltmann. Anschließend wird zu einer Begegnung ins Kolpinghaus Eltmann eingeladen. red