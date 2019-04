Die Kinder der katholischen Pfarrei sind am Dienstag, 16. April, um 16 Uhr zum Kinderkreuzweg in die Kirche eingeladen. Am Karfreitag, 19. April, um 15 Uhr findet ein Kindergottesdienst im Freien statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Pfarr-/Jugendheim. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. red