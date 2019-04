Kreuzweg im Abteigebäude

In Maria Bildhausen findet am Karfreitag, 19. April, um 10 Uhr im Abteigebäude ein Kreuzweg statt, der speziell für Menschen mit Behinderung und Familien mit Kindern gestaltet ist. Das Dominikus-Ringeisenwerk teilt zudem mit, dass die Karfreitagsliturgie um 15 Uhr entfällt. Außerdem findet am Ostermontag, 22. April, kein Gottesdienst in der Abteikirche statt. sek