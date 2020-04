Kreuzweg glänzt wieder, Osterkrone steht

Während auch im beschaulichen Buchbach eine mittlerweile gespenstische Stille eingekehrt ist, fanden hinter teils verschlossenen Türen der St.-Laurentiuskirche (und natürlich unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsempfehlungen) eine Reihe von Aktivitäten statt.

Die Mitglieder des Förderverein "Freunde und Förderer der St. Laurentiuskriche" haben den Kreuzweg, welcher sich im Außenbereich rings um den Dom des Frankenwaldes schmiegt, aufwendig und liebevoll restauriert. Der Kreuzweg wurde vom damaligen Pfarrer Gläser in Auftrag gegeben und von Ewald Fröba gefertigt. Die teils rauen Winter des Frankenwaldes und der Zahn der Zeit sind an der filigranen Holzarbeit nicht spurlos vorbeigegangen. Das Ergebnis nun kann sich jedoch sehen lassen. Die Mitglieder des Fördervereins nahmen sich der teils verwitterten 14 Kreuzwegstationen an, welche nun wieder im neuen Glanz erstrahlen. Das Material wurde von der Kirchenverwaltung zur Verfügung gestellt.

Überdies wurde eine ebenso aufwendige und mehrere Tage andauernde Reparatur des Orgelspieltisches vorgenommen. Dort ist bereits im Vorjahr ein wichtiger Schalter altersbedingt verschmort und ausgefallen, so dass die Organisten nur noch im "Notbetrieb" spielen konnten. Es war nahezu unmöglich, einen baugleichen Schalter zu beschaffen, da die Produktion dieser besonderen Schaltelemente bereits Ende 1995 eingestellt wurde.

Benjamin Baier, Vorsitzender des Fördervereins und Buchbachs Organist, legte den Spieltisch komplett auseinander und baute acht neue Schalter in ein von der Zimmerei Jungkunz kostenlos neu gefertigtes Tableau ein. Der Kirchenverwaltung wurden Kosten im hohen dreistelligen Bereich erspart.

In diesen Tagen endet auch die Renovierung der in die Jahre gekommenen Gästetoilette im Gotteshaus. Auch hier sorgte der Förderverein für neuen Glanz. Etwas verwundert und traurig zeigt sich die Vereinsführung jedoch über die Haltung der Kirchenverwaltung zum Thema Osterfeiertag. Da wegen der Corona-Krise zu Ostern vermutlich keine Gottesdienste stattfinden können, entstand die Idee, die Karfreitagsliturgie über Lautsprecher über den Glockenturm zu übertragen. "Wir haben uns extra im Landratsamt Kronach informiert und eine entsprechende Gestattung wurde in Aussicht gestellt", erläutert die Vereinsspitze. Leider hätten die kirchlichen Gremien relativ wenig Interesse gezeigt, hier etwas zu organisieren. bb