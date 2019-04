Kreuzweg für Familien

Ein Team der Auferstehungskirche in der Blaich hat sich auch in diesem Jahr wieder ein Programm für einen Familienkreuzweg am Karfreitag ausgedacht. Treffpunkt ist morgen um 11 Uhr auf dem Parkplatz am Schwedensteg. Die Familien gehen in sieben Stationen zur Plassenburg und hören bei jedem Halt Gedanken und Botschaften zur Leidensgeschichte Jesu. Jeder ist hierzu herzlich eingeladen. red