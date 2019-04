Kreuzweg der Hoffnung auf dem Marienberg

Am Karfreitag, 19. April, lädt die Schönstattbewegung zu einem Kreuzweg der Hoffnung unter der Last von Missbrauch und Gewalt ein. Der Kreuzweg beginnt um 6 Uhr am Reinisch-Gedenkstein auf dem Marienberg und führt im Freien über das Gelände. Beim Beten des Kreuzweges wird die Not der Opfer von Missbrauch und Gewalt mit den Worten aus dem Psalm 130 vor Gott gebracht: "Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir, höre meine Stimme!" Nach der letzten Station werden in einem eigenen Ritual Zettel mit Gebetsanliegen verbrannt und das Taufbündnis erneuert. Danach wird ein einfaches Frühstück angeboten. red