Kreuzweg am Gügel

Am Karfreitag beginnt um 6 Uhr der Karfreitagsbittgang am Giechburgparkplatz. Auf dem Weg zur Gügelkirche wird vor den Kreuzwegstationen die Kreuzwegandacht gebetet. Zum Abschluss des Bittganges wird in der Gügelkirche die Leidensgeschichte vorgelesen und das Segensgebet gesprochen. Im Anschluss wird auch eine Beichtgelegenheit angeboten. Am Ostersonntag ist um 6 Uhr die Feier der Osternacht in der Gügelkirche. Beim Auferstehungsgottesdienst werden Osterfeuer, Osterkerze, Taufwasser und die mitgebrachten Speisen gesegnet. Am Ostermontag beginnt um 7.45 Uhr der Emmausbittgang in der Pfarrkirche in Scheßlitz. Um 9 Uhr findet dann in der Gügelkirche der Wallfahrtsgottesdienst statt. red