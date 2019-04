Kreuzung wird Baustelle

Von Montag, 15. April, bis Freitag, 26. April, finden im Kreuzungsbereich Ringstraße/Nutzungstraße in Herzogenaurach Bauarbeiten zur Verlegung von Leerrohren der Herzo-Media statt. Dabei müssen mehrere Äste der Kreuzung mit Rohrbündeln gequert werden, teilt das Bauamt mit. Der südliche Einmündungsbereich der Nutzungstraße in die Ringstraße muss dazu vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Des Weiteren müssen im Kreuzungsbereich an wechselnden Stellen deutliche Einengungen vorgenommen werden. So wird zeitweise im Bereich der Fußgängerschutzinsel in der Ringstraße nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen und der Fahrzeugverkehr muss in beiden Fahrtrichtungen auf einer Seite der Insel vorbeigeleitet werden. Die Verkehrsteilnehmer werden hier um erhöhte Vorsicht gebeten.

Stadtbus wird umgeleitet

Die Sperrung hat ebenfalls Auswirkungen auf den Stadtbusverkehr. Der Herzo-Bus der Linie 273 wird von Montag, 15. April, bis Freitag, 26. April, über die Straßen Zum Flughafen und Ringstraße umgeleitet. Die Haltestellen "Pirckheimer Straße" und "Ina-Ring" können nicht angefahren werden. Für die Dauer der Umleitung wird in der Straße Zum Flughafen die Haltestelle "Kolbstraße" angefahren. In der Ringstraße, gegenüber der Haltestelle "Egerländer Straße", wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. red