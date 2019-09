Kreuzsteinbad verlängert Saison

Im Kreuzsteinbad neigt sich die Saison langsam dem Ende zu. Ursprünglich wollten die Stadtwerke Bayreuth das Bad am kommenden Sonntag, 8. September, schließen. Weil das Stadtbad jedoch wegen des defekten Wärmetauschers (die Spezialanfertigung lässt auf sich warten) voraussichtlich erst Mitte Oktober geöffnet werden kann, ist der letzte Badetag nun am Freitag, 13. September.

Hundebadetag

Zum großen Saisonabschluss laden die Stadtwerke am Sonntag, 15. September, wieder alle Vierbeiner der Region zum Hundebadetag ein. Das Freiluftbad in der Bürgerreuth, während der Festspielzeit vielleicht Bayreuths bekanntester Geheimtipp, schließt bereits am 8. September. red