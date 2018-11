Kreuzfahrt gewonnen

Glücklicher Gewinner einer Kreuzfahrt für zwei Personen ist Johannes Widmann aus Forchheim, Kunde der Volksbank Forchheim.

Der VR-Gewinnsparverein Bayern verlost monatlich zehn Kreuzfahrt-Gutscheine. Privatkundenberater Heinrich Kredel übergab den Gutschein im Wert von 1500 Euro an seinen Kunden. Beim Gewinnsparen können Kunden der Volksbank Forchheim nicht nur gewinnen und sparen, sondern auch helfen: Je Fünf-Euro-Los werden vier Euro gespart, der Loseinsatz beträgt einen Euro. Davon werden 25 Prozent gespendet: Sie gehen an wohltätige Institutionen und Einrichtungen in der Region. red