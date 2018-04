Kreuzfahrer in Bamberg

Der Film "Eine Flusskreuzfahrt durch Bayern" wird heute Abend erneut um 21 Uhr im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Das teilt der Sender in einem Schreiben mit. Bei seiner Erstausstrahlung hatte der Beitrag in Bayern einen Marktanteil von 12,3 Prozent. Das ist rund das Doppelte des Durchschnitts auf diesem Sendeplatz. Im Film geht es auf einer Flusskreuzfahrt durch Bayern, von Passau bis Miltenberg. Unterwegs legt das Schiff in Bamberg an und Fremdenführer Dirk Hirsch nimmt die Reisenden auf einen Stadtrundgang mit. red