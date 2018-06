Kreuzbergwallfahrer treffen sich heute

kp



Die Kreuzbergwallfahrer aus Ebern und Umgebung treffen sich am heutigen Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr im Pfarrzentrum St. Laurentius in Ebern. Im Mittelpunkt stehen der Bildervortrag von Herbert Stäber über die diesjährige Kreuzbergwallfahrt sowie ein Erfahrungsaustausch und die Pflege der erfahrenen Gemeinschaft. Alle Interessenten sind willkommen, hieß es in der Ankündigung der Wallfahrer.