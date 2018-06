Kreuz und Kreuzchen

Kritik der Kirchen überraschte





Für den Staat beten



Wer hätte das gedacht, dass wir in Deutschland 2018 so intensiv und öffentlich über das Kreuz diskutieren würden? Ausgelöst wurde die Kontroverse durch den sogenannten "Kreuz-Erlass" des bayerischen Ministerpräsidenten: Seit 1. Juni soll im Eingangsbereich aller Dienstgebäude des Freistaats ein Kreuz hängen. Natürlich haben wir im Herbst Landtagswahlen in Bayern . Und natürlich ist die CSU im Wahlkampf - aber die SPD und alle anderen Parteien auch. Sie wollen, dass die Wähler ihr Kreuzchen auf dem Wahlzettel bei ihren Kandidaten machen. Und dazu positionieren sich die Parteien zu den unterschiedlichsten Themen; das Kreuz gehört diesmal dazu.Was da von politischer Seite geäußert wurde, war meistens zu erwarten. Überrascht haben eher die Stellungnahmen aus manchen kirchlichen Kreisen. Heftige Kritik war da zu hören, von "persönlicher Betroffenheit" war gar die Rede - über einen Staat, der sich zu seinen christlichen Grundwerten bekennt?Was mich viel mehr betroffen macht, sind Länder, in denen Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Wo es keine Religionsfreiheit gibt. Wo das Anbringen oder Tragen eines Kreuzes lebensgefährlich sein kann. 200 Millionen Menschen müssen derzeit unter Repressionen leiden, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Wir haben die größte Christenverfolgung aller Zeiten!Es ist schon richtig, dass das Kreuz das zentrale Symbol des christlichen Glaubens ist, also ein religiöses Symbol, das weder kulturell noch politisch vereinnahmt werden darf. Der christliche Glaube hat aber Kultur, Politik und Recht geprägt. Das Kreuz steht für Nächstenliebe, für eine Haltung, "die Hass und Ungerechtigkeit überwindet und Mitmenschlichkeit stärkt" (Landesbischof Bedford-Strohm). Es steht für Jesus Christus, der durch sein Blut am Kreuz von Golgatha Gott und die Welt versöhnt hat (Eph 2,16; Kol 1,20). Diese Botschaft des christlichen Glaubens ist mehr als "Seid nett zueinander!". Es geht um Leben und Tod, um Rettung und Verlorensein; und um den Frieden, der durch das Kreuz möglich wurde.Statt die Politiker immerfort zu kritisieren, sollten die Kirchen sich wieder mehr darauf besinnen, für den Staat und - parteiübergreifend - für seine Repräsentanten zu beten, damit die Menschen in Frieden leben können. "Suchet der Stadt Bestes (...) und betet für sie zum Herrn!" wird schon beim Propheten Jeremia empfohlen (Jer 29,7). Das ist die Aufgabe der Christen unter dem Kreuz, in der Nachfolge Jesu Christi.