"Kreuz & Quer" lädt zum Legobauen ein

Die evangelische Gemeinde "Kreuz & Quer" lädt in Weisendorf von Freitag, 20. April, bis Samstag, 21. April, Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren zum Legobauen in die Schulaula der Grundschule 1 ein. Unter dem Motto "Bausteinewelt - die ultimative Legostadt" kann dort am Freitag von 16 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr mit Tausenden von Legosteine in Gruppen eine Legostadt gebaut werden. Zudem erwarten die Kinder gemeinsame Lieder, Geschichten aus der Bibel und actionreiche Spiele, versprechen die Veranstalter. Der Abschluss der Legotage findet am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr in den Räumen von "Kreuz&Quer" in der Schlossgartenstraße 2 statt. red