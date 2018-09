Kreuz als Zeichen der Rettung

Bruno Preissinger 30 Jahre ist es nun her, dass der damalige Domkapitular Hans Wich zum Fest der Kreuzerhöhung die vom Fundament bis zur Turmspitze sanierte Kreuzkapelle bei Marktschorgast gesegnet hat.

Das Fest der Kreuzerhöhung erinnert an die Auffindung des Kreuzes Christi am 13. September 326 und dessen feierliche Präsentation in der Grabeskirche am darauffolgenden Tag.

So erinnert die Kirche alljährlich an die Bedeutung des Kreuzes als Zeichen der Rettung.

Den Blick erheben

Vor 30 Jahren verkündete der damalige Domkapitular Hans Wich im feierlichen Gottesdienst in der Kreuzkapelle: "Heute ist das Kreuz ein Zeichen des Glaubens. Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn Flur- oder Gipfelkreuze aufgestellt werden." Und Pfarrer Reinhard Stauch, ehemaliger Geistlicher in Marktschorgast, dem die Sanierung der Kreuzkapelle ein besonderes Anliegen war, sagte damals: "Wenn ihr im Ort unten euren Blick hebt, dann fällt er wieder und wieder auf die Kapelle des heiligen Kreuzes." Dabei erinnerte er an den alten Vers: "O heilig Kreuz, sei uns gegrüßt, du unsre einzige Hoffnung bist."

Glückwünsche überbrachte der damalige Bürgermeister Josef Kofer der katholischen Pfarrgemeinde, die es unter den Geistlichen Markus Brendel, Reinhard Stauch, Theo Volz und Hans Roppelt geschafft habe, die Kapelle aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und sichtbar zu machen als ein strahlendes Symbol für den ungebrochenen Lebenswillen in der Gemeinde.

Heute ist Messe

Am heutigen Freitag um 18 Uhr findet eine heilige Messe in der Kreuzkapelle statt, die von der Marktschorgaster Bläsern unter Leitung von Rainer Hofmann umrahmt wird.