Krenfleischkerwa in Freienfels

Die Freiwillige Feuerwehr Freienfels feiert am Donnerstag, 22. August, im Saal Hornung ihre Krenfleischkerwa. Ab 11.30 Uhr gibt es typische Kerwaspezialitäten wie Krenfleisch, Haxen und Bratwürste. Auch dieses Jahr locken pfannenfrische Kerwaskrapfen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt "Franziska", der Kerwasbaam wird ab 18 Uhr aufgestellt. Als Abschluss findet ein Feuerwerk statt. Am Freitag, 23. August, spielt der Neuaufsteiger FSV Freienfels-Krögelstein gegen den ASV Hollfeld. Weitergefeiert werden kann am Samstag, 24. August, auf dem Sportgelände. Die A-Jugend des FSV spielt um 16 Uhr gegen den TSV Ebermannstadt. Im Anschluss kann mit Karl-Heinz Wagner weitergefeiert werden. red