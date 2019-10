Der Seniorennachmittag St. Alfons findet am Mittwoch, 23. Oktober, ab 14 Uhr im katholischen Pfarrheim in Maßbach statt. Edgar Kast, ehemaliger Polizeibeamter, wird seine Zuhörer für Gefahren im Straßenverkehr sensibilisieren und so die Sicherheit der älteren Kraftfahrer erhöhen. sek