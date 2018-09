Kreisverkehr ist zwei Tage gesperrt

Auf der Straße "Zum Flughafen" (ERH 3) in Herzogenaurach finden am Donnerstag, 20., und Freitag, 21. September, Straßen- und Deckenbauarbeiten statt. Daher ist der Kreisverkehr an beiden Tagen teils gesperrt. Die Umleitung führt in beide Richtungen über den Hans-Ort-Ring. Von der Sperrung betroffen sind der Ast zwischen Kreisverkehr und Ortsausgang sowie ein Teil der Privatstraße der Firma Adidas und, von Süden kommend, der spätere Kreisverkehrast "Zum Flughafen". Der Verkehr kann von Süden her jedoch passieren, eine Ampel regelt den Verkehr. Die Zufahrt zur Deponie und zum "Olympiaring" bleiben frei. Auch die Buslinien fahren wie gewohnt. Durch die Ampel kann es allerdings zu Verzögerungen kommen. Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird in einem nächsten Schritt der Ast zur Deponie fertiggestellt. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach bitten die Verkehrsteilnehmer, etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. red