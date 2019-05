Kreisverkehr bei Unfall verwüstet

Am Dienstag hat ein 35-jähriger Autofahrer, der gegen 22.45 Uhr auf der B 2 aus Forth kommend in Richtung Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) fuhr, kurz vor Eschenau laut eigenen Angaben aufgrund einer angeregten Unterhaltung mit seinen Mitfahrern und wegen Unkenntnis der Verkehrsführung den Kreisverkehr übersehen. Er überquerte diesen in gerader Richtung. Das Auto kam auf der anderen Seite erheblich beschädigt zum Stehen und musste abgeschleppt werden. Wie sich an der Unfallstelle herausstellte, stand der Mann unter Alkoholeinfluss. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall wurde zudem ein Mitfahrer leicht verletzt.