Kreisverbandstag des VdK

Der Kreisverband Coburg im Sozialverband VdK lädt am kommenden Samstag, 14. April, zu seinem Kreisverbandstag in die Domäne ein. Los geht es um 10 Uhr, Einlass ist ab 9 Uhr. Bei der Versammlung geht es auch um die Neuwahl des Kreisvorstandes. Der langjährige Kreisvorsitzende

Hellmut Ott tritt nicht mehr an. Bislang einzige Kandidatin für die Nachfolge ist die bisherige SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld. Wer mit dem DB-Frankenbus (OVF) fahren möchte, kann einen Bus um 8.50 Uhr ab Hauptbahnhof (ZOB) benutzen. An der Domäne Sonnefeld gibt es dann auch eine Rückfahrmöglichkeit mit dem DB-Frankenbus um 14.35, 15.35 und 17.35 Uhr. red