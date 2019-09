Kreisverband informiert

Zu einer Infoveranstaltung am Montag, 23. September, um 18.30 Uhr im Schützenhaus in Großheirath lädt der VdK Untersiemau mit dem VdK-Kreisverband ein. In dieser Veranstaltung wollen der Ortsverband mit Jürgen Peschel an der Spitze und der Kreisverband mit der VdK-Kreisvorsitzenden Susann Biedefeld über die Arbeit des Sozialverbands informieren und zur aktiven Mitarbeit ermutigen. Um Anmeldung wird gebeten bei bei Barbara Degner, Tel. 09569/490 oder Jürgen Peschel, Tel. 0172/8867358 oder E-Mail an: juergen.peschel@outlook.de bis 20. September. red