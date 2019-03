Kreisverband Gartenbau hält Versammlung

Die Würdigung der Teilnehmer am Tag der offenen Gartentür 2018, das Pflanzen des Baums des Jahres und eines Jubiläumsbaums des Landesverbands sowie der landesweite Kinder- und Jugendwettbewerb "Streuobst-Vielfalt - Beiß rein!" und die Blühflächen sind Punkte der Hauptversammlung des Kreisverbandes Erlangen-Höchstadt für Gartenbau und Landespflege. Sie ist am Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr in der Kulturscheune Mühlhausen. red