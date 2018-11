Kreistitel für Waldorfschüler

Es war ein guter Tag. Am 19. November fand in der Halle am Callenberg das Badminton-Mannschafts-Kreisfinale der Jungen IV (Jahrgang 2006 und jünger) statt. In der Begegnung zwischen der Rudolf-Steiner-Schule Coburg und der Realschule Coburg II konnten sich die Hausherren trotz tapferer Gegenwehr der Realschüler klar mit 6:0 durchsetzen. Somit werden die Waldorfschüler im Dezember den Kreis Coburg beim Regionalentscheid in Burgkunstadt vertreten. red