Kreistagsliste der Freien Wähler

1. Thorsten Glauber, Pinzberg; 2. Manfred Hümmer, Forchheim; 3. Elisabeth Simmerlein, Pinzberg; 4. Rudolf Braun, Weißenohe; 5. Werner Wolf,Gräfenberg; 6. Christiane Meyer, Ebermannstadt; 7. Helmut Taut, Wiesenttal; 8. Hanngörg Zimmermann, Gößweinstein; 9. Peter Münch, Oesdorf; 10. Dr. Stefan Dobler, Neunkirchen am Brand; 11. Marco Trautner, Wiesenttal; 12. Thomas Schmitt, Hausen; 13. Richard J. Gügel, Heroldsbach; 14. Otto Siebenhaar, Leutenbach; 15. Peter Lepper, Effeltrich; 16. Bernd Reichel, Obertrubach; 17. Daniela Drummer, Gößweinstein; 18. Matthias Kern, Langensendelbach; 19. Dr. Florian Hofmann, Neunkirchen am Brand; 20. Florian Kraft, Leutenbach; 21. Erwin Held, Forchheim; 22. Irmgard Heckmann, Eggolsheim; 23. Konrad Galster, Kirchehrenbach; 24. Ludwig Preusch, Forchheim, 25. Jens Herzog, Gaiganz; 26. Hans Schütz, Wiesenthau; 27. Manuel Vogel, Egloffstein; 28. Melanie Ebert, Hallerndorf; 29. Martin Heilmann, Hausen; 30. Dieter Kemmerth, Ebermannstadt; 31. Gisela Geldner, Hiltpoltstein; 32. Peter Bail, Kirchehrenbach; 33. Albrecht Waasner, Forchheim; 34. Inge Pieroth, Heroldsbach; 35. Konrad Schrüfer, Gößweinstein; 36. Elke Mölkner, Dormitz; 37. Arnd Feistel, Forchheim; 38. Konrad Hofmann, Gräfenberg; 39. Tanja Dvorak, Pretzfeld; 40. Maximilian Schmitt, Hausen; 41. Christian Braun, Neunkirchen am Brand; 42. Daniela Hümmer, Forchheim; 43. Theobald Messingschlager, Wiesenthau; 44. Renate Krause, Gräfenberg; 45. Paul Steinlein, Ebermannstadt; 46. Ulrike Nistelweck, Eggolsheim; 47. Johann Dax, Igensdorf; 48. Lydia Bänsch, Dormitz; 49. Hans Knetzger, Langensendelbach; 50. Roland Garcon, Hausen; 51. Benno Messingschlager, Gaiganz; 52. Otto Wohlhöfner,Wiesenthau; 53. Georg Brandmeier, Hausen; 54. Ulrich Ruppert, Neunkirchen am Brand; 55. Andreas Kaiser, Neunkirchen am Brand; 56. Peter Schmidt, Effeltrich; 57. Sylvia Hofmann, Gräfenberg; 58. Günther Schmitt, Hausen; 59. Karl-Heinz Wirth, Effeltrich; 60. Marcus Rziha, Eggolsheim;

Ersatzkandidaten: 61. Thomas Mainusch, Forchheim; 62. Sandra Blüchel, Gräfenberg; 63. Martin Kempe, Gräfenberg.