Kreistagself kickt gegen "Alte Herren"

Am Samstag, 15. September, um 16 Uhr bestreitet die Kreistagself des Landkreises Bamberg ihr letztes Saisonspiel gegen die "Alten Herren" vom 1. FC Oberhaid auf deren Sportanlage. Gespannt dürfe man sein, in welcher Mannschaft Kreisrat und Bürgermeister Carsten Joneitis (SPD, Oberhaid) aufläuft, heißt es in der Ankündigung. red