Die Festlegung des Sanierungsumfangs und alle für weiteren für den Bauablauf notwendigen Schritte am Arnold-Gymnasium Neustadt werden am Donnerstag, 4. Juli, bei der Sitzung des Kreistages besprochen. Außerdem geht es bei dessen Sitzung noch um die Feststellung des Jahresabschlusses der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH und um die Beteiligung des Landkreises Coburg an der Zukunft.Coburg.Digital GmbH. Beginn der Sitzung ist um 14.30 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Coburg, Raum E 30. red