Kreistag diskutiert über 365-Euro-Jugendticket

Die nächste Sitzung des Kreistages des Landkreises Erlangen-Höchstadt findet am Montag, 7. Oktober, um 9 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamtes Erlangen statt. Die Sitzung hat folgende Tagesordnung: Berufung des Wahlleiters und des stellvertretenden Wahlleiters für die Landkreiswahlen 2020; ÖPNV: Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung des VGN-Innovationspakets und an einem 365-Euro-Jugendticket; Antrag auf Förderung für die Sanierung der Fassade des Gymnasiums Eckental; Antrag vom 23. September auf Anerkennung als "Fairtrade-Landkreis". red