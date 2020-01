Kreisstraßen sind Thema

Am morgigen Donnerstag um 18 Uhr findet im Rathaus eine Sitzung des Marktgemeinderates statt, bei der unter anderem folgende Tagesordnungspunkte behandelt werden: Fortschreibung des "Ausbauprogramms Kreisstraßen" des Landkreises Bamberg; Ausbau der Stromverkabelung durch das Bayernwerk in Oberngrub sowie mit Änderung der Straßenbeleuchtung in Geisdorf; Zusammenlegung der Feuerwehren Oberleinleiter mit Burggrub und Heiligenstadt mit Zoggendorf; Wahl von Feuerwehrkommandanten. red