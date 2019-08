Presseck vor 16 Stunden

Brückenbau

Kreisstraße zwei Tage total gesperrt

Die Kreisstraße KU 25 zwischen Presseck (Ortsausgang) und der Einmündung in die Bundesstraße 173 am Donnerstag, 8. August, sowie am Freitag, 9. August, jeweils von 7 und 17 Uhr wegen Arbeiten gesperrt...