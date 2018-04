Kreisstraße wird saniert

Hirschaid — Zur letzten Sitzung lagen den Marktgemeinderäten die Protokolle der Bürgerversammlungen von Hirschaid, Friesen und Seigendorf vor. Vor allem Verkehrsprobleme waren dabei gewälzt worden. Ein Thema war die vom Landkreis geplante Sanierung der Kreisstraße 27 zwischen Hirschaid und Seigendorf in zwei Abschnitten. Dabei wird auch die Brücke über die Autobahn ertüchtigt.

Der erste Teilbereich von der Autobahnbrücke bis Seigendorf wird während einer Vollsperrung zwischen Ende August und Oktober dieses Jahres saniert. Anschließend geht es an die Straße zwischen der Autobahnbrücke und dem Kreisverkehr. Sie wird bedarfsmäßig halbseitig gesperrt. Für 2019 sei zudem die Verbreiterung der Fahrbahn des Kreisverkehrs vorgesehen, informierte Bürgermeister Homann.

Wegen der Sanierung der Kreisstraße wird in diesem Jahr schon mal der Wunsch der Seigendorfer in Erfüllung gehen, die Ortsdurchfahrt während der Kirchweih zu sperren. Im Übrigen sagte der Bürgermeister die gewünschten Geschwindigkeitsmessungen auf der Seigendorfer Hauptstraße zu. Damit will die Gemeinde auch zu mehr Verkehrsdisziplin in Friesen beitragen, kündigte Homann an.

Zu dem Wunsch, einen Radweg entlang der Staatsstraße zwischen Friesen und Seigendorf zu errichten, erklärte der Bürgermeister: Ohne Zuschusskönne dem Projekt nicht nähergetreten werden; außerdem sehe der Naturschutz den Bau eines solchen Radweges sehr kritisch. Albert Deml von der Ökologischen Liste will das nicht so recht verstehen, könnte doch zusammen mit dem Radweg der Bach renaturiert werden. Beschlossen wurde zunächst nichts.



Neues HLF 20 für Hirschaid

Bei zwei Gegenstimmen beschloss der Marktgemeinderat die Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppen-Fahrzeugs (HLF 20) für die Feuerwehr Hirschaid. Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für ein knapp 30 Jahre altes Löschfahrzeug, für die rund 450 000 Euro eingeplant werden müssen. Der Freistaat Bayern wird 119 000 Euro dazu beisteuern; der Zuschussantrag wird nun gestellt. Der Tagesordnungspunkt brachte die Erkenntnis, dass es offenbar Unstimmigkeiten zwischen den Führungen einzelner Ortsfeuerwehren bzw. so etwas wie eine Neiddebatte gibt. Der Kommandant der Feuerwehr Hirschaid, Kreisbrandmeister Matthias Behm, betonte aber, dass bei den Einsätzen der Feuerwehren bestmöglich zusammengearbeitet werde. Bei jüngsten Treffen der Spitzenkräfte auf Gemeindeebene sei ihm auch kein Missmut aufgefallen.

Die Anschaffung des neuen HLF 20 werde vom Kreisbrandrat befürwortet; derselbe halte einen Ersatzkauf für ein Gerät der Feuerwehr Sassanfahrt zum jetzigen Zeitpunkt für verfrüht, berichtete Behm. Um die Feuerwehren wieder auf einen Nenner zu bringen, soll ein "runder Tisch" mit allen Beteiligten einberufen werden.