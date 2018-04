Kreisstraße wird gesperrt

Wegen ihrer Erneuerung muss die Kreisstraße BA 5 zwischen Gundelsheim und der Ampelanlage an der Staatsstraße St 2244 nördlich von Hallstadt vom 2. Mai bis 31. Oktober vollständig für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Bereits ab kommendem Montag werden in Gundelsheim, auf der Hallstadter Straße im Bereich der Einmündung Westliche Ringstraße, vorbereitende Bauarbeiten ausgeführt. Diese erfolgen, wie das Landratsamt mitteilt, unter halbseitiger Sperrung für den Verkehr. Die Befahrbarkeit des Bereichs bleibt bis zum 2. Mai aber weitestgehend erhalten.

Die grundhafte Erneuerung beinhaltet eine Erneuerung der Asphaltschichten und der ungebundenen Tragschichten auf einer Länge von 1,8 Kilometern. In den Anschlussbereichen zum Vollausbau wird nur die Asphaltdeckschicht erneuert. Im Zeitraum der Baumaßnahme für den Ausbau der Kreisstraße werden auf Veranlassung der Autobahndirektion Nordbayern Teile des Brückenbauwerks über die Autobahn A 73 erneuert.

Die eigentlichen Arbeiten an der BA 5 beginnen in Gundelsheim in der Hallstadter Straße, Einmündung Stockackerstraße. Die Umleitung erfolgt dann über Lichteneiche, Memmelsdorfer Straße und Berliner Ring. Die Zufahrt zur Straße zur Flosten bleibt für Anlieger gewährleistet. red