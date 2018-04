Kreisstraße wird gesperrt

Der Landkreis Bamberg beabsichtigt, die notwendige Sanierung von Straßenentwässerungseinrichtungen in der Hauptsmoorstraße in Strullendorf durchzuführen. Die Maßnahme erstreckt sich laut der Mitteilung aus dem Landratsamt auf den Bereich zwischen den Einmündungen Staatsstraße 2244/Bamberger Straße und Ortsstraße Mühlberg. Für die Durchführung der Baumaßnahme ist eine Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs notwendig. Die Sperrung beginnt am kommenden Montag und dauert voraus-sichtlich eine Woche. Die Umleitung für den öffentlichen Durchgangsverkehr führt über die Staatsstraßen 2244 und St 2281 (Richtung Amlingstadt) und umgekehrt und ist in der Örtlichkeit ausgeschildert. Die Zufahrt zur Hauptsmoorhalle Strullendorf ist über den Mühlberg oder von Amlingstadt/Roßdorf aus kommend jederzeit möglich. Der neben der Kreisstraße verlaufende Geh- und Radweg ist von der Sperrung nicht betroffen. red