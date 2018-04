Kreisstraße wird ab Montag gesperrt

Der Landkreis Bamberg beabsichtigt die Sanierung der Kreisstraße BA 17 zwischen Priesendorf und der Landkreisgrenze Haßberge (Lembach) durchzuführen. Dafür ist eine Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs notwendig, teilt das Landratsamt mit. Die Sperrung beginnt am kommenden Montag, 23. April, und dauert voraussichtlich bis Mitte August. Die Umleitung für den öffentlichen Durchgangsverkehr führt über die Staatsstraße 2276 bis Kirchaich und weiter über die Kreisstraße HAS 13 bis Lembach und ist in der Örtlichkeit ausgeschildert.

Die Maßnahme umfasst die Erneuerung der Asphaltschichten und weitgehend auch der Randeinfassungen innerhalb der Ortsdurchfahrt Priesendorf sowie eine Oberbauverstärkung in Asphaltbauweise auf der freien Strecke zwischen Priesendorf und der Landkreisgrenze. Zudem beinhaltet die Maßnahme in Teilen die Erneuerung der Asphaltbefestigungen der Gehwege sowie die Erneuerung der Deckschichten in Einmündungen und im Buswendeplatz. Die Baulänge beträgt gesamt circa zwei Kilometer, davon rund 550 Meter innerhalb der Ortsdurchfahrt.

Den direkten Anliegern innerorts wird nach Absprache die Zufahrt zu ihren Grundstücken mindestens von einem Bauende her gewährleistet. Die Zufahrt zu den angrenzenden land- und forstwirtschaftlichen Grundstücken sowie den Gartengrundstücken außer Orts wird ebenfalls weitestgehend gewährleistet. Das Landratsamt bitte um Verständnis für die Maßnahme und entsprechende Beachtung. red