Kreisstraße LIF 2 wird zur Einbahnstraße

Wegen des angekündigten Protests von Landwirten auf Kloster Banz wird die Kreisstraße LIF 2 am morgigen Mittwoch von 6.30 bis 12 Uhr zwischen Unnersdorf und Weingarten als Einbahnstraße ausgewiesen. Aus Lichtenfels kommend erfolgt die Zufahrt nach Kloster Banz über die Kreisstraße LIF 7 (Hausen). In diesem Bereich kann es auch auf den nicht von der Sperrung betroffenen Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen. Die Landkreisverwaltung rät den ortskundigen Verkehrsteilnehmern dazu, den Bereich in dieser Zeit zu umfahren. red