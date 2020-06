Kreisstraße CO 4 wird für Brückenbauarbeiten gesperrt

Das Landratsamt Coburg teilt mit, dass ab Montag, 15. Juni, die Kreisstraße CO 4 in Meeder auf Höhe des Anwesens Bahnhofstraße 20 komplett gesperrt werden muss. Die Umleitung erfolgt großräumig über die Staatsstraße 2205 und die Kreisstraßen CO 18 und 17.

Der Landkreis Coburg erneuert die vorhandene Brücke über die Nerde in Meeder. Dazu muss die Bahnhofsstraße im Brückenbereich komplett gesperrt werden. Der Verkehr wird bereits bei Wiesenfeld über Neida und Großwalbur umgeleitet. Auch in der Gegenrichtung ist diese Strecke ausgeschildert.

Mit den Bauarbeiten wird am Montag, 15. Juni, begonnen, sie werden bis Ende des Jahres 2020 andauern.

Das alte Brückenbauwerk wird zunächst vollständig abgebrochen und dann komplett neu erstellt, teilt das Landratsamt mit. Dabei wird die Tragfähigkeit des Bauwerkes an die vorhandene Verkehrsbelastung angepasst. Im Brückenbereich wird auch ein Teil der Stützmauer entlang der Nerde mit erneuert.

Die gesamten Bauarbeiten werden unter Anwendung rationeller Bauweisen zügig abgewickelt, heißt es in der Mitteilung des Landratsamtes Coburg. Die Behörde bittet alle Betroffenen um Verständnis für die entstehenden Behinderungen. red