Kreisstraße BA 13 mehrere Monate voll gesperrt

Der Landkreis Bamberg wird in den kommenden Wochen die Kreisstraße BA 13 zwischen Kalteneggolsfeld und Heiligenstadt ausbauen. Die geplante Baumaßnahme umfasst, wie das Landratsamt Bamberg mitteilt, mehrere unterschiedliche Abschnitte auf einer gesamten Baulänge von circa vier Kilometern. Auf der freien Strecke zwischen Kalteneggolsfeld und Heiligenstadt sind abschnittsweise ein Deckenbau und eine bestandsnahe Oberbauverstärkung vorgesehen. Ein weiterer Abschnitt sieht eine Oberbauverstärkung mit einseitiger Verbreiterung der Fahrbahn vor, um so einen gleichmäßigen Fahrbahnquerschnitt auf der gesamten Strecke zu erreichen. Ab dem Ortsrand Heiligenstadt ist auf 140 Metern Länge ein Vollausbau erforderlich. Nahe dem Schulzentrum ist der Bau einer Verkehrsinsel geplant. Für den Markt Heiligenstadt wird in diesem Bereich ein neuer, straßenbegleitender Gehweg errichtet.

Sperrung bis Ende Oktober

Für die Baumaßnahme ist eine Vollsperrung des öffentlichen Verkehrs notwendig. Die Sperrung beginnt am heutigen Dienstag und dauert voraussichtlich bis Ende Oktober. red