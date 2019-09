Kreisstraße ab Montag voll gesperrt

Ab Montag, 30. September wird die Kreisstraße KG 16 von Bad Bocklet in Richtung Aschach gut eine Woche lang voll gesperrt und zwar bis Mittwoch, 2. Oktober. Dies teilt die Tiefbauverwaltung des Landratsamtes Bad Kissingen in einer Pressemitteilung mit. Der Grund für die Vollsperrung ist das Einheben der neuen Geh-/Radwegbrücke an der Saale bei Bad Bocklet. Hierzu müssen sich die beiden Autokräne auf der Kreisstraße positionieren, um die Brücke in ihre endgültige Lage einzuheben. Im Anschluss werden auf dem bestehenden Bauwerk Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Umleitung über Großenbrach

Die Umleitungsstrecke führt über die KG 16 von Bad Bocklet über Großenbrach ebenso in umgekehrter Richtung. Der Landkreis Bad Kissingen als Auftraggeber für diese Baumaßnahme bittet Verkehrsteilnehmer wegen eventueller Unannehmlichkeiten, die durch die Umleitungsstrecke verursacht werden, um Verständnis. red