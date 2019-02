Kreisspitze der CSU ist für Tritthart

Der Kreisvorstand der CSU Erlangen-Höchstadt und die Kreistagsfraktion schlagen den CSU-Parteigremien Landrat Alexander Tritthart einstimmig für eine zweite Amtszeit vor. Kreisvorsitzender Stefan Müller, MdB, in einer Pressemitteilung: "Alexander Tritthart ist weit und breit der Beste für diese wichtige Aufgabe, deshalb wollen wir, dass er auch in der kommenden Wahlperiode weitermacht." Tritthart erklärte seinerseits seine Bereitschaft für eine erneute Landratskandidatur. Die CSU-Parteigremien werden im späten Frühjahr zusammenkommen, um den Landratskandidaten der Partei für die Wahl am 15. März 2020 zu nominieren.

Kreispolitik als Teamwork

Die einstimmige Empfehlung begründete auch der Vorsitzende der CSU-Kreistagsfraktion, Landtagsabgeordneter Walter Nussel: "Wir haben mit Alexander Tritthart einen Landrat, wie wir uns keinen besseren wünschen können. Er hat auch angesichts großer Herausforderungen eindrucksvoll bewiesen, dass er das Amt kompetent, kreativ und tatkräftig ausübt, so wie er es den Landkreisbürgern 2014 versprochen hat. Egal ob es um das Management des Landratsamtsneubaus und des Umzugs dorthin ging, um die zeitweise extreme Forderung des Amtes während des Flüchtlingszustroms in den Jahren 2015/2016 oder bei Themen wie der Bildungsregion und nicht zuletzt seiner Herzenssache ÖPNV: Alexander Tritthart führt den Landkreis mit ruhiger und entschiedener Hand, und das tut unserem Landkreis erkennbar gut." Der so Gelobte freut sich nach eigener Aussage sehr über das Vertrauen seiner Kreistagsfraktion und macht deutlich, dass er die Kreispolitik als Teamwork betrachtet, bei dem die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Kreisräten, Landrat und Verwaltung wesentlich sei für eine erfolgreiche und bürgernahe Erfüllung der Aufgaben. red