Kreisrätinnen informieren

Die Alternative Liste Landkreis Bamberg (AL) lädt am Donnerstag, 28. November, zu einer Informationsveranstaltung ein. Das Treffen findet im Saal der Brauerei "Drei Kronen" um 18.30 Uhr statt. Die Kreisrätinnen Barbara Müllich und Helga Bieberstein berichten aus dem Bamberger Kreistag. Diskutiert wird bei dieser Veranstaltung auch, wie und in welcher Form die AL an den Kommunalwahlen im März 2020 teilnehmen wird. red