Kreispokal geht in die zweite Runde

TSV Pfarrweisach -

TSG Niederfüllbach

Spfr. Unterpreppach -

TSV Staffelstein

DJK/TSV Rödental -

TSVfB Krecktal

TSV Scherneck -

SV Heilgersdorf X:X SV Heilgersdorf X:X

Heute müssen sich die Fußballteams im Kreis Coburg/Kronach in der zweiten Pokalrunde beweisen. Anpfiff ist jeweils um 18.30 Uhr.Diese Begegnung wurde gedreht und findet in Pfarrweisach statt. Die TSG setzte sich in der ersten Runde beim A-Klassisten Obersiemau deutlich mit 7:1 durch. Pfarrweisach hatte ein Freilos und ist erst seit Dienstag wieder im Training. Trotzdem ist Pfarrweisach in dieser Begegnung der Favorit.Nach dem Freilos in der ersten Runde kommt mit dem TSV Staffelstein ein interessanter Gegner auf die Unterpreppacher zu, in deren Reihen der langjährige Torjäger des TV Ebern, Simon Fischer, auf Torejagd geht. Die Gäste landeten zum Pokalstart beim ESV Lichtenfels einen 15:0-Kantersieg.Wenig Mühe sollten die Frembs-Schützlinge haben, um auch die zweite Runde sicher zu überstehen. Am Dienstag dieser Woche reichte eine durchschnittliche Leistung in Seßlach aus, um einen deutlichen 5:0-Erfolg zu landen. Alles andere als ein Weiterkommen der Krecktaler wäre eine Überraschung.Das Spiel zwischen dem TSV Scherneck und dem SV Heilgersdorf wurde vorverlegt. Im Testspiel am vergangenen Wochenende gewann Heilgersdorf 4:0, im Pokalspiel..