Kreisorchester spielte ihr "Best of" in Ebensfeld

Seit 20 Jahren besteht das Kreisorchester und gerade der Anfang war nicht immer leicht. Dennoch wurde das Orchester zum Aushängeschild der heimischen Blaskapellen im Landkreis Lichtenfels. Fast 90 Musiker gehören dem Orchester an. Wenn im Pfarrzentrum in Marktgraitz geprobt wird, sind über 60 Teilnehmer der Regelfall. Junge Musikanten aus Blaskapellen gehören genauso dazu wie erfahrene. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass Maestro Christian Stenglein die Leistungen immer wieder verbessern will. Bei drei internationalen Musikwettbewerben in Kerkrade, Riva und besonders vor kurzem in Prag stellte das Orchester sein hohes Niveau unter Beweis. Nun konnte dies nach einem beeindruckenden Konzert in der Basilika in Vierzehnheiligen im Herbst beim Frühjahrskonzert in Ebensfeld erlebt werden. Mit einem Querschnitt des Programms der letzten Jahre zeigte das, wie es Bezirksvorsitzender Thomas Kolb bezeichnete, "Symphonische Blasorchester Lichtenfels" eine Leistung, die mit stehenden Ovationen in der Pater-Lunkenbein-Halle belohnt wurde. Heinz Fischer führte mit Informationen, aber auch sehr humorvoll durch das Programm. Bürgermeister Bernhard Storath brachte es abschließend auf den Punkt: "Das war heute großes Kino." Foto: Roland Dietz